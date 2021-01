Premier League ne razmišlja o premoru zaradi covida-19

"Vodstvo tekmovanja se s svojimi deležniki ni pogovarjalo o kakršnemkoli premoru, niti tega ni med načrti za prihodnje obdobje,"so zagotovili v izjavi za javnost pri Premier League. "Liga zaupa vzpostavljenim zdravstvenim protokolom in verjame v organizacijo vseh načrtovanih tekem. Obenem imajo naši protokoli popolno podporo oblasti," so še dodali.

Prva prioriteta lige je še naprej zdravje vseh, ki delujejo v klubih, ti pa imajo popolno podporo tekmovanja, da to zagotovijo na primeren način.

V torek je bilo na zadnjem testiranju med 21. in 27. decembrom kar 18 igralcev in delavcev klubov okuženih z novim koronavirusom. Gre za rekordno število, odkar izvajajo tovrstna tedenska testiranja, opravili pa so 1479 testov. Vsi okuženi so že v desetdnevni samoizolaciji.