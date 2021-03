Liverpool ostaja (zgodovinsko) slab: Anfield osvojil še Fulham

Prav zadetki na domači zelenici še kako manjkajo rdečim, ki so nazadnje zadeli prejšnji mesec, ko jih je povsem potolkel vodilni Manchester City (1:4). Pozornost Liverpoola je namesto v ubranitev naslova že nekaj časa usmerjena predvsem v lov za četrtim mestom, od katerega jih ob tekmi več še vedno sicer ločijo le štiri točke, medtem ko so se Londončani v boju za obstanek izenačili s 17. Brighton & Hove Albionom.

Neverjeten niz neuspehov Liverpoola na domačem stadionu Anfield se nadaljuje. Državni prvaki, ki se bodo po težko pričakovanem slavju v minuli sezoni več kot očitno podpisali pod eno najslabših sezon v tem tisočletju, so utrpeli rekordni šesti zaporedni ligaški poraz na svoji zelenici v Premier League, ki ga je rdečim zadal Mario Lemina . Ta je v zaključku prvega polčasa izkoristil napako Mohameda Salaha in dosegel, kot se je izkazalo, edini gol na tekmi.

Številne 'rotacije' pred tekmo Lige prvakov

Trener Jürgen Klopp je pred spopadom na Anfieldu dejal, da se ne namerava odpovedati Premier League, toda pred sredino povratno tekmo osmine finala Lige prvakov z RB Leipzigom je opravil kar sedem menjav. Premešana postava državnih prvakov je imela veliko težav z gosti, ki so prvo veliko priložnost zapravili v 30. minuti, ko je Alisson Beckerustavil Josha Majo. Razigrani Ademola Lookmanje blestel na levem boku in bil tudi sam blizu zadetku, ki mu ga je v enem naslednjih napadov preprečil Neco Williams. Zahodni Londončani so zasluženo povedli tik pred polčasom, ko je podajo iz kota slabo izbil Andrew Robertson, Salahu pa je žogo na robu 16-metrskega prostora ukradel Lemina, ki je nato zadel z natančnim strelom po tleh.