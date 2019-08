Arsenal brez Özila in Kolašinca do zmage popeljal Aubameyang

Po tem, ko je bilo ogrevanje na obračun Newcastle Uniteda in Arsenala povsem v znamenju odsotnosti Mesuta Özilain Seada Kolašinca, ki sta zaradi varnosti ostala v Londonu, so njuni soigralci na stadionu St James' Park prevladovali v prvem polčasu, v katerem pa si niso pripravili veliko priložnosti. Henrik Mhitarjanje imel v 19. minuti najlepšo, toda ustrelil prek vrat, ko ga je tudi z nekaj sreče pred vrati samega našel Nacho Monreal. Newcastlov novinecJoelintonje na svoji prvi tekmi v Premier League šest minut kasneje močno zagrozil z vodilnim zadetkom in po preigravanju kopice Arsenalovih nogometašev meril preblizu Berndu Lenu. "Debitiral" je sicer tudi trener Uniteda Steve Bruce, ki je pred sezono prevzel klub iz svojega domačega mesta ter na vroči klopi nasledil priljubljenega Španca Rafaela Beniteza.

Najboljši strelec minule sezone Premier League Pierre-Emerick Aubameyang ‒naslov si je Gabonec razdelil še z dvema Afričanoma, članoma Liverpoola Mohamedom Salahomter Sadiem Manejem‒, je nato le uspel zatresti mrežo "srak" v 58. minuti, ko je sprejel predložek Ainsleyja Maitlanda-Nilesa in elegantno "lobal" vratarja Martina Dubravko. Arsenalov rekorder Nicolas Pepe, ki je iz Lilla v London prišel za več kot 76 milijonov evrov, je v igro vstopil v 71. minuti, prvič pa je otoško zelenico na ligaški tekmi okusil tudi španski reprezentant Dani Ceballos, ki je nekaj minut prej zamenjal Josepha Willocka.

Izidi 1. kroga Premier League:

Newcastle United ‒ Arsenal 0:1 (0:0)

Aubameyang 58.

