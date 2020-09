Arsenal na otvoritvi nove sezone dobil mestni derbi ob Temzi

Willian, nekdanji član mestnega tekmeca Chelseaja, se je na prvi uradni ligaški tekmi kot član Arsenala izkazal z dvema podajama in močno pripomogel k zmagi nad Fulhamom. Zadeli so Alexandre Lacazette, po "odbitku" oziroma strelu Williana, pa tudi novinec Gabriel in kapetan Pierre-Emerick Aubameyang. S tem se je zelo uspešno začela prva polna sezona Mikela Artete, ki je na klopi "topničarjev" že zbral kar dve lovoriki. Na uvodu v sezono, tekmi za tako imenovani Community Shield, je Arsenal po izvajanju najstrožjih kazni premagal državnega prvaka Liverpool, v zaključku minule sezone pa je osvojil še nov naslov v pokalu FA.

Lacazette je prvi gol nove sezone dosegel po devetih minutah, potem ko je tekmo sicer bolje odprl Fulham, a so gostje izkoristili nezbranost v njihovi zadnji vrsti: po slabem izbijanju branilca se je v priložnosti znašel Willian, ki mu je domači vratar Marek Rodakstrel z neposredne bližine ubranil, a ni bil dovolj hiter, da bi ustavil še Lacazetta, ki mu v padcu ni bilo težko zadeti. Willian je v 27. minuti s prostega strela zadel še vratnico Rodakovih vrat, "kočarji", ki jih vodi nekdanji vezist kluba (pa tudi Charltona, Newcastle Uniteda, Chelseaja, Tottenhama in West Ham Uniteda) Scott Parker, pa so najresneje zapretili v 31. minuti, ko sta kombinirala Denis Odoiin Neeskens Kebano, ostre žoge pred vrati pa proti mreži ni uspelo preusmeriti nikomur.

Arsenal je po slabšem zaključku prvega polčasa bolje krenil v drugih 45 minut, saj je novinec Gabriel zadel za 2:0 že po nekaj napadih. Kot je svoji ekipi priboril Lacazette, Willian pa je našel osamljenega rojaka, ki je z glavo zadel po sredini vrat. Že sedem minut kasneje je bila tekma odločena, ko je bil v osrčju akcije spet Willian, ki je z diagonalno podajo na levem boku našel Aubameyanga, ta pa si je žogo mirno ustavil na prsih, jo popeljal v 16-metrski prostor in poslal v zgornji kot vrat. V 70. minuti bi lahko gostje s severa prestolnice zmago še povišali, a je po akciji Kierana Tierneyjain Aubameyanga, ki je našel Lacazetta, Rodak strel Francoza ubranil, Hector Bellerinpa je nato lepo zadel. Toda sodniki so gol razveljavili zaradi prepovedanega položaja.

Izid 1. kroga angleške Premier League:

Fulham ‒ Arsenal 0:3 (0:1)

Lacazette 8., Gabriel 49., Aubameyang 57.