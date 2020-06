Premier League potrdila eno novo okužbo po 1197 testih

Okužena oseba iz vrst londonskega premierligaša Tottenhama odhaja v sedemdnevno samoizolacijo, so še sporočili pri Premier League, kjer so zdaj opravili že pet krogov testiranj. Po skupno 5079 testih je bilo pozitivnih 13 oseb. Nogometaše in ostale člane ekip sicer testirajo dvakrat na teden, prvenstvo pa naj bi se nadaljevalo 17. junija.

Pri Tottenhamu so sicer dejali, da okužena oseba ni kazala simptomov. V Angliji so zaradi pandemije novega koronavirusa ustavili igranje nogometa marca, v tem tednu pa so klubi dobili zeleno luč za igranje pripravljalnih tekem, da bi v dobri formi izpeljali še zadnjih devet krogov sezone. V tej je tik pred svojim prvim naslovom po 30 letih Liverpool, ki ima kar 25 točk prednosti pred branilcem naslova Manchester Cityjem.