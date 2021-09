Premier League bo nagradila najbolj 'precepljene' klube, trenutne številke zaskrbljujoče

Kar 13 klubov od 20 v Premier League ima manj kot polovico precepljenih nogometašev. Zato so vodilni možje angleškega prvenstva predstavnikom klubov ponudili posebne "nagrade" za tiste, ki bodo imeli v svojih vrstah največ cepljenih, na svoji spletni strani poroča Sky Sports.

Dodali so, da odgovorne skrbi relativno slaba precepljenost med nogometaši. Kakšne bodo nagrade oziroma ugodnosti za "najbolj cepljene", še ni znano. "Še razmišljamo o tem, kako bi lahko nagradili tiste, ki bodo najbolj zavarovani proti covidu-19," med drugim piše v pismu, ki so ga pripravili vodilni možje Premier League. "Vse bolj jasno postaja, da bo polna cepljenost ključni dejavnik za vladne in zdravstvene avtoritete pri dovoljevanju mednarodnih potovanj in udeležbe na dogodkih z večjo množico ljudi," so dodali, poroča Sky Sports.

V torek je odjeknila novica, da je med okuženimi tudi Chelseajev N'Golo Kante. Njegov trener Thomas Tuchel pa je pred obračunom z Juventusom (prenos na Kanalu A in VOYO od 20.30 dalje) poudaril, da bo svoje varovance obravnaval kot odrasle in jih ne bo silil v cepljenje.

Sky Sports je sicer prejšnji teden poročal, da je bila s prvim odmerkom cepljena večina premierligaških nogometašev, a da je bil odziv na drugi odmerek zaskrbljujoč. Podatki različnih angleških prvoligašev se med seboj zelo razlikujejo. Pri Wolverhamptonu so denimo sporočili, da so vsi njihovi nogometaši polno cepljeni. Pri Brentfordu in Leedsu naj bi takih bilo več kot 90 odstotkov. Številni drugi klubi pa podatke o precepljenosti zaradi varstva osebnih podatkov niso razkrili. Nekateri so izpostavili, da so svoje nogometaše sicer spodbujali k cepljenju, a da jih v to ne morejo prisiliti.