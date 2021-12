Žilavi West Ham ni odnehal, padel je vodilni Chelsea

Na olimpijske stadionu sta obe ekipi srečanje začeli previdno. West Ham je imel lepo priložnost po kotu, ko je do strela prišel Craig Dawson, a je Chelseajeva obramba uspela razčistiti. Na drugi strani pa je bil v 29. minuti v skoku najvišji Thiago Silva, njegov strel je Lukasz Fabianski sicer uspel doseči, a mu je žogo uspelo odbiti le do vratnice, od katere je na koncu pristala za njegovim hrbtom. Brazilec je s tem postal najstarejši Chelseajev strelec v zgodovini Lige prvakov, že v naslednji minuti pa je bil znova junak, ko je po strelu Vladimirja Coufala odbil z golove črte.

Kmalu zatem pa si je veliko neumnost privoščil Edouard Mendy, ki po povratni podaji Jorginha ni želel odbiti, odločil se je, da bo žogo zadržal, a je do nje prišel Jarred Bowen, potem pa je vratar gostov storil prekršek za enajstmetrovko, ki jo je zanesljivo realiziral Manuel Lanzini. Kazalo je, da bosta moštvi na odmor odšli pri neodločenem izidu, a je v 44. minuti goste zopet v vodstvo popeljal Mason Mount. Hakim Ziyech ga je lepo našel z visoko podajo z leve strani, Mount pa je na desni odlično zaključil s strelom "iz prve". Fabianski je bil še drugič brez moči.

Na nadaljevanje festivala zadetkov ni bilo treba dolgo čakati. Neodločna Chelseajeva zadnja vrsta v 56. minuti ni uspela izbiti, do žoge je na robu kazenskega prostora prišel Bowen, ki je sprožil močan in predvsem dovolj natančen strel, da Mendyju ni uspelo posredovati. Prav strelec izenačujočega gola je imel sredi nadaljevanja sijajno priložnost, da bi kladiva popeljal v vodstvo, a je po podaji Michaila Antonia z desne strani nekoliko zamudil, tako da mu ni uspelo boljše zaključiti in ostalo je pri 2:2.

Varovanci Davida Moyesa so bili v zaključku odločnejši tekmeci in nagrada za napadalno predstavo je prišla v 87. minuti. Arthur Masuaku je na levi strani hitro izvedel podajo iz avta, žogo mu je vrnil Antonio, nato pa je bočni branilec želel poslati predložek, a mu je to uspelo tako slabo, da je na napačni nogi ujel celo vratarja Mendyja, ki je lahko le s pogledom pospremil let žoge v svojo mrežo.