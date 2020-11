Brighton v sodnikovem podaljšku do točke proti Liverpoolu, Henderson besen na sodnike

Prva sobotna tekma je bila odigrana v Brightonu, kamor je prišel aktualni prvak Liverpool. Redsi so bolje začeli srečanje, saj so si do tretje minute priigrali kar dve lepi priložnosti. Ob prvi je odlično odreagirala domača obramba, ob drugi pa je strel Mohameda Salaha šel mimo Brightonovih vrat. V 10. minuti so tudi domači prvič zapretili, ko je imel Aaron Connollysituacijo ena na ena, a je tudi on meril mimo Alissonovih vrat.

V 20. minuti je gostujoči branilec Neco Williamspodrl prav Connollyja, sodnik StuartAttwell pa je brez okrevanje pokazal na belo točko. Odgovornost nase je prevzel Neal Maupay, ki je Alissona sicer poslal v napačno smer, a je za malenkost zgrešil njegova vrata. Kmalu zatem je 24-letni Francoz staknil še poškodbo, tako da je moral predčasno zapustiti igrišče. Salah je imel drugič na tekmi priložnost v 34. minuti, ko je uspel premagati vratarja Mathewa Ryana, a je nato na sceno stopil VAR, ki je Egipčanu zadetek zaradi prepovedanega položaja upravičeno razveljavil. Tako je do odmora ostalo pri 0:0.