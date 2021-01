Newcastle presenetil visokoleteči Everton

Everton je s porazom zapravil možnost, da se odlepi Tottenhamu in pride tik za četrti Liverpool. Karamele imajo po 19 odigranih tekmah 33 točk in so na šestem mestu izenačene s Spursi. So pa tri točke še kako prav prišle četi Stevea Brucea, ki je pred tem zabeležila štiri zaporedne poraze. Newcastle ima sedaj 22 točk, štiri več od 17. Brightona, ki bi si, če bi se prvenstvo končalo danes, kot zadnji še zagotovil obstanek.