Southampton zadal Liverpoolu šele drugi ligaški poraz v sezoni

Domačini so goste šokirali že v drugi minuti, ko je za vodstvo Southamptona poskrbel 28-letni angleški napadalec Danny Ings. Ta je po izvedbi prostega strela ob izteku druge minute mojstrsko ukanil gostujočega vratarja Alissona Beckerja. Brazilski čuvaj mreže je stal preveč izven vrat, kar je Ings znal izkoristiti in z lobom poskrbel za fantastičen uvod domačinov. Ti so v nadaljevanju nadzorovali Liverpoolov napad, ki je sicer imel več časa žogo v nogah, a gostje so v prvem polčasu ostali brez enega samega strela v okvir Southamptonovega gola. Tudi v drugem polčasu je Liverpool le jalovo napadal, na koncu pa z enim samim strelom v okvir domačega gola ostal praznih rok na jugu Anglije. Prvič po 29. februarju letos Liverpool v angleški Premier League v okvir nasprotnika ni zmogel več kot enega strela. Katastrofalno je odigral bočni branilecTrent Alexander Arnold, ki je po podatkih Sofascora izgubil kar 38 žog, kar je največ izmed vseh igralcev v letošnji sezoni Premier League.

Redsi sicer kljub porazu po 17. krogu ostajajo na prvem mestu ligaške lestvice, a imajo s tekmo več enako točk (33) kot drugi Manchester United. Southampton pa se je s pomembnimi tremi točkami približal vodilnim ekipam lige in je že pri 29 točkah.

Izid:

Southampton - Liverpool 1:0 (1:0)

Ings 2.