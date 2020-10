West Ham presenetil še Leicester, svetniki gladko čez WBA

Kladiva, ki so v sezono vstopila z dvema porazoma, se očitno pobirajo. Po presenetljivi domači zmagi nad Wolverhamptonom s 4:0, so sedaj z zadetkom manj premagala še Leicester. Favorizirani Leicester tokrat enostavno ni razvil svoje igre, West Ham pa je bil v napadalnih akcijah strupen. Izkoristil jih je tri. Michail Antonio je zabil z glavo,Pablo Fornals je izkoristil napako domače obrambe, ki je zaspala, in je iz oči v oči premagalKasperja Schmeichela. Podoben zadetek kot Španec v prvem pa je za 3:0 zabil Jarrod Bowen v drugem.