Tuchel v londonskem derbiju deklasiral Mourinha za tretji zaporedni poraz Spursov

Prekaljeni Mourinho je sicer že pred obračunom nekoliko zbodel trenerskega kolego na klopi Chelseaja, ko je dejal, da vodenje kluba s Stamford Bridgea nikakor ni tako zahtevno, kot bi morda mislili. "S Chelseajem sem bil trikrat prvak. Po enkrat je to uspelo tudi Carlu Ancelottiju in Antoniu Conteju , zato ta služba le ne more biti tako zahtevna. Veliko nas je tam že osvajalo naslove," je dejal z besedami vsekakor zelo spretni Portugalec.

Jose Mourinho se je na presenetljiv nedeljski poraz proti Brightonu odzval s tremi spremembi v začetni enajsterici. Serge Aurier , Eric Dier in Carlos Vinicius so začeli namesto Joea Rodona , Davinsona Sancheza in Garetha Balea . Na drugi strani je Chelsea v londonski derbi vstopil s popotnico zmage nad Burnleyjem, zato Thomas Tuchel ni pretirano spreminjal "dobitnega recepta". Callum Hudson-Odoi se je na desni strani sistema 3-4-3 pomaknil nekoliko naprej, Recce James je zavzel njegovo mesto, na klopi pa je tako končal Tammy Abraham . Navijače modrih je lahko veselilo tudi dejstvo, da je bil med rezervisti ponovno napadalni adut Hakim Ziyech .

Gostje so na novem Tottenhamovem stadionu začeli odločneje, pobudu pa jim je uspelo zadržati vse do konca polčasa. Chelsea je bil nevaren predvsem po desni strani, kjer so odlično kombinirali James, Hudson-Odoi inMason Mount. Nagrada za prevlado je prišla v 24. minuti, ko jeTima Wernerja v svojem kazenskem prostoru podrl Dier. Andre Marinner ni okleval in je hitro pokazal na najstrožjo kazen, ki jo je nato v zadetek za prednost z 1:0 pretvoril Jorginho. Pred koncem prvega dela je imel lepo priložnost še mladi Mount, čigar zaključek pa ni bil dovolj konkreten, da bi resneje ogrozil Huga Llorisa.

Nasploh so bili nogometaši Chelseaja v prvem polčasu zelo agresivni, kar pa je terjalo veliko energije. Spursi so tako drugi del odprli bolje in krenili po zadetek za vsaj točko. Imeli so terensko premoč, a si nevarnih priložnosti niso uspeli pripraviti. Še kako se jim je poznala odsotnost Harryja Kanea, brez katerega je Tottenham povsem drugačna ekipa. Čeprav je izid do konca ostal nespremenjen, se je nekdanji prvi zvezdnik kluba Bale tudi celoten drugi polčas zgolj ogreval ob igrišču, priložnosti za igro pa ni dobil. Najbližje izenačujočemu zadetku je sicer bil na napadalec Vinicius, ki je v 88. minuti zapretil z glavo po odlični podaji Aurierja, a je njegov strel šel za malenkost mimo Chelseajevih vrat.

Chelsea je tako zabeležil drugo zaporedno zmago. Tuchel je v prvih treh tekmah na klopi novega kluba zbral sedem točk. Postal pa je prvi trener modrih po Mourinhu avgusta 2004, ki mu je na svojih prvih treh tekmah mrežo uspelo ohraniti nedotaknjeno.