Tottenham z zmago začel 2021

Londončani spet niso prikazali spektakularne predstave. Proti napadalno usmerjeni ekipi Leedsa, ki je imela tudi tokrat več posesti, so se v glavnem osredotočali na protinapade in izkoriščanje napak tekmecev. Teh je bilo ogromno, predvsem pri podajah na svoji polovici, domači pa so jih v večji meri znali kaznovati.

Prvo v 29. minuti, ko je gostujoči vratar Illan Meslier podaril žogo tekmecem, Makedonec Ezgjan Alioskije na robu kazenskega prostora zrušil NizozemcaStevena Bergwijna, posnetek pa je pokazal, da je prekršek storil znotraj kazenskega prostora. Najstrožjo kazen je že 16. zaporedoma izkoristilHarry Kane. To je bil njegov deseti gol v sezoni.

V 43. minuti je nato poskrbel še za svojo deseto asistenco, ko se je Londončanom spet obrestovala agresivnost. Po odvzeti žogi in protinapadu je Kane z desne strani natančno podal JužnokorejcuHeung-Minu Sonu, ki je z natančnim strelom in 12. zadetkom v sezoni – zdaj za najboljšim strelcem Mohamedom Salahom zaostaja le za gol – povišal vodstvo.

Tretji gol je padel v 50. minuti, ko je po kotu, ki ga je izvedel Son, do strela z glavo prišel Belgijec Toby Alderweireld, Meslier pa je slabo posredoval – žoga se mu je pod telesom izmuznila za golovo črto.

Gostitelji so imeli do konca še nekaj priložnosti, Meslier je ubranil strela Bergweijna in Kana, toda izid se ni spremenil. Gosti na vsej tekmi niso bili posebej nevarni, sprožili so sicer veliko strelov, vendar ti niso predstavljali večje nevarnosti za vratarjaHuga Llorisa. Domači so tekmo končali z desetimi igralci, v sodniškem podaljšku je sodnik izključilMatta Dohertyja.