Southampton je na gostovanju pri Norwichu prišel do pomembnih treh točk, s katerimi so svetniki bolj ali manj potrdili obstanek med elito. Na drugi strani je Norwich po novem porazu vse bližje izpadu iz lige – ob tekmi več ima za "varnim" Watfordom šest točk zaostanka. Za zmago s 3:0 so zabili Danny Ings, Stuart Armstrong in Nathan Redmond.

Danny Ings in Nathan Redmond FOTO: AP Več sledi!