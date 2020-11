Kapetan Kane s 150. ligaškim golom prinesel zmago Tottenhamu

Jose Mourinhoje na gostovanju pri ekipi hrvaškega trenerja Slavena Bilića, ki ni mogel računati na z novim koronavirusom okužena Branislava Ivanovićain Matheusa Pereiro, prvič začel tekmo z zvezdniškim napadom s Harryjem Kanom, Son Heung-minomin Garethom Balomv glavnih vlogah. A je bil WBA v prvem delu tekme morda celo nevarnejši od favoriziranih Londončanov, ki jih je Eric Dierv 26. minuti s posredovanjem v zadnjem hipu rešil pred zaostankom, ko je nekaj prostora dobil Callum Robinsonin s podajo mimo Huga Llorisaiskal Karlana Granta, a ga je Dier požrtvovalno ustavil z glavo.

V drugem polčasu je bilo precej bolj razburljivo kot v zadržanem prvem, rezervist Tottenhama Giovani Lo Celso, ki je zamenjal poškodovanega Tanguyja Ndombeleja, bi kmalu zadel v 67. minuti, potem ko je mimo vrat z neposredne bližine poslal odbitek po strelu Sergia Reguilona. Na drugi strani je okvir vrat zatresel Conor Gallagher, medtem ko je ime Lloris tudi veliko dela s posredovanjem po strelu z glavo Darnella Furlonga, Grant pa na srečo francoskega vratarja in njegovih soigralcev odbitka ni pospravil v mrežo. Bale je v 78. minuti zapustil igro, zamenjal ga je Lucas Moura, ki je lahko čez deset minut proslavljal zmagoviti zadetek Kana z glavo, v trenutkih, ko je bil WBA spet nevarnejši od svojih nasprotnikov. Matt Dohertyje z desnega boka poslal predložek v sredino, Kane pa je prehitel neodločnega domačega vratarja Sama Johnstonain žogo prek njega poslal v mrežo za končnih 1:0.

Izidi 8. kroga Premier League:

West Bromwich Albion – Tottenham 0:1 (0:0)

Kane 88.

Chelsea – Sheffield United 4:1 (2:1)

Abraham 23., Chilwell 34., Silva 77., Werner 80.; McGoldrick 9.

Everton – Manchester United 1:3 (1:2)

Bernard 19.; Fernandes 25., 33., Cavani 90.

West Ham United – Fulham 1:0

Crystal Palace – Leeds United 4:1

Southampton – Newcastle United 2:0

Brighton & Hove Albion – Burnley 0:0