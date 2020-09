'Rdeči vragi' v norem zaključku do zmage po izteku igralnega časa

Brighton je odlično začel z dvobojem na stadionu Amex, kjer je Leandro Trossards strelom z levico zadel vratnico po osmih minutah igre. Gostujočega vratarja Davida de Geo je okvir vrat samo v prvem polčasu rešil še dvakrat, enkrat tudi po zaslugi Trossarda, a na koncu je bil United tisti, ki je kot prvi zatresel mrežo. V 33. minuti je Mason Greenwoodpremagal Matthewa Ryana, a je po ogledu posnetkov postalo jasno, da je bil nekaj sekund prej v prepovedanem položaju Marcus Rashfordin glavni sodnik Chris Kavanaghgola ni priznal. "Galebi" so zasluženo prišli do vodilnega zadetka sedem minut kasneje, ko jeBruno Fernandesz nerodnim posredovanjem zakrivil najstrožjo kazen po prekršku nad Tariqom Lampteyjem. Neal Maupayje z delikatnim strelom po sredini ukanil De Geo, ki je krenil v svojo levo stran in izid je bil 1:0.

A vodstvo je trajalo vsega nekaj napadov: Fernandesev poskus s prostega strela je namreč za hrbet Ryana pospravil Lewis Dunk, ki se je pred vrati pomeril s Harryjem Maguirejem. Kavanagh je moral s sodelavci spet sprejeti težko odločitev na začetku drugega polčasa, ko je v kazenskem prostoru Uniteda padel Aaron Connolly, ki ga je podrl Paul Pogba. Po ogledu posnetkov je Kavanagh spremenil svojo prvotno odločitev in ni dosodil enajstmetrovke, razočaranje pa se je hitro preselilo tudi med "rdeče vrage", ki so v 52. minuti proslavljali gol Rashforda, ki pa je bil v trenutku podaje Greenwooda v prepovedanem položaju in tudi ta gol ni obveljal.

Rashford je tri minute kasneje stvari le postavil na svoje mesto s čudovitim posamičnim vložkom po podaji Fernandesa, angleški reprezentant pa je nato "zaplesal" mimo branilcev Brightona v kazenskem prostoru in zadel z levico. Solly March je imel lepo priložnost za izenačenje po uri igre, ko ga je v prostoru zaposlil Maupay, a je zavit poskus Marcha zadel vratnico, nato pa se je žoga skotalila ob črti in slednje na srečo gostov ni prečkala. To je bil šele začetek drame, saj je March v 95. minuti izenačil in zdelo se je, da se bo moral United zadovoljiti z vsega točko, a je nato v 97. minuti po podaji iz kota in strelu Maguireja poskus gostujočega kapetana z roko nepremišljeno blokiral Maupay. Po posredovanju VAR je tekla že 99. oziroma 100. minuta, ko je Fernandes lahko na belo piko položil žogo in jo v svojem slogu zanesljivo poslal v zgornji kot vrat za zmago z (dobesedno) zadnjim dejanjem na tekmi.

Izid 3. kroga angleške Premier League:

Brighton & Hove Albion ‒ Manchester United 2:3 (1:1)

Maupay 40./11-m, March 90.; Dunk 43./avt., Rashford 55., Fernandes 90./11-m