Tudi Aston Villa vzela mero vse bolj bledemu Tottenhamu

Obračun nekdanjih trenerjev Manchester Uniteda na londonskem olimpijskem stadionu je David Moyeszačel z dvema spremembama v primerjavi s postavo, ki je nazadnje zanesljivo odpravila Sheffield United (3:0). V prvi postavo sta se vrnila Pablo Fornals inMichail Antonio, po poškodbi pa je okrevalFabian Balbuena, a je obračun začel na klopi. Kar sedem menjav pa je v primerjavi z nedavno tekmo Lige Evropa z avstrijskim Wolfsbergerjem opravil Jose Mourinho, ki je zaupal tudi pred derbijem vprašljivemu bočnemu branilcu Sergiu Reguilonu. V prvo postavo so se vrnili Davinson Sanchez, Pierre-Emile Hoejbjerg, Erik Lamela, Japhet Tanganga, Tanguy Ndombele in seveda tudi kapetan ter prvi strelec Harry Kane. Spet ni bilo "prostora" za Garetha Bala in Dele Allija.

Dobro razpoloženje, ki ga je Mourinho pred prvim sodnikovim žvižgom podelil z nasprotnim trenerjem, se je razblinilo že po petih minutah, saj so domača "kladiva" povedla. Jarrod Bowenje z levega boka poslal nevarno zavito žogo, ki jo je zgolj s pogledom pospremil Eric Dier, Tangangi pa je ušel Michail Antonio, ki je po slabem posredovanju Huga Llorisa zadel z neposredne bližine. Odgovor Spursov na zgodnje vodstvo West Hama ni bil slab, toda v deseti minuti sta Ndombele in Hoejbjerg pod pritiskom Antonia "zakuhala" novo priložnost domačih. Strelec prvega gola je našel Jesseja Lingarda, ta pa se je namesto strela odločil za povratno podajo, ki pa ni bila preveč posrečena in sicer lepa priložnost je splavala po vodi. Tekma se je nato umirila, prvi strelec West Hama Tomaš Souček pa je po neprijetnem trčenju s Tangango sredi polčasa potreboval celo nekaj šivov nad očesom, a vseeno nadaljeval z igro.

Udarec za Tottenham tudi na začetku drugega polčasa

V 38. minuti je bil West Ham spet blizu golu za 2:0, ko je po kotu Aarona Cresswella z glavo močno streljal Craig Dawson, a je meril preveč po sredini vrat, zato je lahko žogo izpod prečke v kot izbil Lloris. Povsem v zadnjem napadu polčasa sta dobro akcijo na drugi strani igrišča izvedla Lamela in Hoejbjerg, žoga je prišla do v prvem delu tekme precej nevidnega domačega kapetana Kana, čigar strel pa je uspel ustaviti Lukasz Fabianski. Mourinho ni čakal in drugi polčas začel z Balom in Mattom Dohertyjem, omenjena nogometaša sta zamenjala Lamelo in Tangango. A tudi drugi polčas se ni začel po željah severnih Londončanov, saj je že v enem prvih napadov njihovo mrežo zatresel Lingard. Zdelo se je že, da je Mourinhov nekdanji varovanec z Old Trafforda, kjer ga je seveda vodil tudi Moyes, po podaji Fornalsa in natančnem zaključku v "malo mrežico" slavil prehitro, saj je stranski sodnik dvignil zastavico, a so VAR-sodniki potrdili, da je bilo vse čisto in gol je bil tudi uradno priznan.

Tottenham je bil blizu znižanju izida v 59. minuti, ko je Kane dobro pomeril s prostega strela in obšel "živi zid", na srečo Fabianskega pa je bil zvezdnik Spursov z nizkim strelom za las nenatančen. To so bile morda najboljše minute gostov na tekmi in za trud so bili nagrajeni v 64. minuti, ko je "udarila" precej nepričakovana naveza: po podaji Bala iz kota je namreč izid z izvrstnim strelom z glavo znižal Lucas Moura, ki je mojstrsko zadel s pomočjo vratnice. Deset minut kasneje je bil spet Moura tisti, ki je bil v osrčju akcije Tottenhama: našel je Kana, ki si je pripravil strel in v padcu meril zelo natančno, a bil spet le nekaj centimetrov oddaljen od uspeha. Mourinho je slabih 15 minut pred koncem v igro poslal tudi Allija, ki je zamenjal Reguilona.