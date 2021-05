West Ham po remiju z Brightonom v Ligo prvakov vodi le še teorija

Nogometaši West Hama so po 36. krogu angleške nogometne lige še dlje od Lige prvakov, ki se jim je še pred časom nasmihala. Tokrat so na gostovanju pri Brighton & Hove Albionu igrali le 1:1 in zdaj dva kroga pred koncem za četrtim mestom, na katerem je Chelsea, zaostajajo pet točk, pred njim pa je na petem mestu s točko prednosti tudi Liverpool.

Potem ko je Danny Welbeckv 84. minuti domače povedel v vodstvo, je kazalo, da bo nekdanjega trenerja Davida Moyesa, ki ga je vodil pri Manchester Unitedu, Welbeck dokončno izločil iz boja za vozovnice Lige prvakov, toda morda ključno točko je tri minute pozneje z natančnim strelom od daleč rešil Said Benrahma. "Kladiva" niso povsem varna niti v boju za vozovnice Lige Evropa oziroma novoustanovljene Konferenčne lige, saj Moyesu in varovancem še naprej grozita Tottenham in Everton, ki bi se z zmagama točkovno izenačila z njegovo ekipo, od katere imajo "spursi" tudi za deste golov boljšo razliko v zadetkih.

Na preostalih dveh tekmah je Leeds United v gosteh s 4:0 premagal Burnley, dva gola je dosegel Rodrigo, Southampton pa je bil s 3:1 boljši od "odpisanega" Fulhama.