Stari znanec Rodgers z Leicestrom na vrh, Lamparda reši le še čudež

Southampton je na edini torkovi tekmi pokala FA, dvoboj tretjega kroga je bil enkrat že prestavljen, na svojem stadionu izločil nižjeligaša Shrewsbury (2:0). Dvoboj je bil za goste izjemno čustven, saj je trener Steve Cotterill zaradi covida-19 pristal celo na intenzivnem oddelku. Po številnih okužbah z novim koronavirusom, ki so se decembra razširile po celotnem klubu, je tekmo vodil njegov pomočnik Aaron Wilbraham. Zadela sta Dan N'Lundulu, za katerega je bil v 16. minuti to prvenec v članskem moštvu, in James Ward-Prowse v 89. minuti.

Kdo ve, morda je bil obračun z dolgoletnim sodelavcem Brendanom Rodgersom zadnji za Franka Lamparda na klopi Chelseaja. Rodgers je bil pomočnik Joseja Mourinha v morda najslavnejšem obdobju londonskega kluba, ko je ta s Portugalcem na čelu in z Lampardom v osrčju vezne vrste začel serijsko osvajati naslove, od katerih pa se zdijo modri v tem trenutku oddaljeni svetlobna leta. Lampard, ki je z mlado ekipo modrih tako obetavno začel z minulo in tudi z aktualno sezono, je že nekaj časa (točkovno) najslabši trener v obdobju Romana Abramoviča , poraz v Leicestru pa je njegov izkupiček še poslabšal. Kako dolgo bo sicer kronično nepotrpežljivi mogotec še vztrajal z Lampardom, ki ga z varovanci februarja in marca čakata tudi obračuna osmina finala Lige prvakov z močnim Atletico Madridom?

Leicester si je točko prednosti na vrhu lestvice Premier League priigral z goloma v prvem polčasu na domačem stadionu King Power, kjer so prvaki iz leta 2016 prehiteli tako Manchester City kot Manchester United, ki imata tekmo manj od "lisjakov". V šesti minuti je z izvrstnim strelom, ki je zadel tudi vratnico, z roba kazenskega prostora zadel Wilfred Ndidi, štiri minute pred iztekom rednega dela prvega polčasa pa je po dolgi žogi Marca Albrightona mimo Edouarda Mendyjahladnokrvno meril še James Maddison. To je bil že 50. gol, ki so ga modri prejeli pod Lampardom od julija 2019, ko je nekdanji angleški reprezentant prevzel vodenje članskega moštva. Več jih je v tem obdobju iz svoje mreže pobral samo Newcastle United (52). Ko se je že zdelo, da bo po zadetku rezervista Tima Wernerja v 86. minuti obračun postal precej zanimivejši, so sodniki gol v zadnjih tednih povsem nerazpoloženega Nemca razveljavili zaradi prepovedanega položaja.