Kladiva morda že zabila zadnji žebelj v krsto Mourinha

Rivalstvo, ki se je začelo s prihodom Joseja Mourinhana klop madridskega Reala in s poniževalnimi izjavami Portugalca na račun Manuela Pellegrinija, ki je takrat vodil Malago, se je vnovič vzpostavilo s povratkom čilskega strokovnjaka na Otok. Južnoameričan je po osvojitvi državnega naslova z Manchester Cityjem zelo slabo začel s svojo epizodo v Londonu, kjer pa se njegovo moštvo zdaj izboljšuje iz kroga v krog, sobotna zmaga nad Manchester Unitedom pa je bila pika na i zadnjim nekaj uspešnim tednom in je še zagrenila življenje Mourinhu, ki je po seriji slabih izidov na začetku sezone vse bližje slovesu od Old Trafforda.

Portugalec za tekmo na olimpijskem stadionu Pellegrinijevega rojaka Alexisa Sancheza ni uvrstil niti v ekipo, Paul Pogbapa je po seriji novih informacij glede spora s svojim trenerjem začel obračun. United je tekmo katastrofalno začel in najdražji nogometaš v zgodovini West Hama Felipe Anderson je ob predložku Pabla Zabalete preusmeril žogo v mrežo za svoj prvi gol v novem dresu po manj kot petih minutah igre. Zabaleta je bil ob podaji Marka Noblasicer v prepovedanem položaju, a je gol obveljal.

Gol Rashforda ni prinesel preobrata

Romelu Lukakuje bil sredi polčasa blizu izenačujočemu zadetku, a je predložek Ashleyja Youngaposlal v okvir vrat. Gostje so še naprej napadali za izenačenje, a veliko število predložkov Lukaszu Fabianskemu in soigralcem ni povzročalo preglavic. West Ham je za nameček na drugi strani zabil drugi gol popoldneva tik pred polčasom, ko je žoga po kotu prišla do Andrija Yarmolenka, Ukrajinčev strel pa je v visokem loku s pomočjo Victor Lindelöfapoletel v mrežo.

V drugem delu tekme je Mourinho v lov na vsaj točko krenil tudi z Marcosom Rashfordom, ki je zamenjal ravno Lindelöfa, a še po uri igre je bilo na semaforju 2:0, saj je Fabianski odlično ustavil strel z glavo Marouana Fellainija. Rashford je v 71. minuti le uspel zadeti, zgolj nekaj sekund po tem, ko sta iz igre odšla Pogba in Anthony Martial, potem ko je angleški reprezentant na bližnji vratnici v gol preusmeril podajo iz kota Luka Shawa. Toda le tri minute kasneje je bila tekma odločena: Noble se je neovirano prebil skozi Unitedovo sredino in zaposlil Marka Arnautovića, ta pa se je sprehodil do Davida de Geein zapečatil zmago. West Ham zdaj ni izgubil že na zadnjih štirih tekmah v vseh tekmovanjih, medtem ko je United še v tretjem zaporednem poskusu ostal brez zmage.

Izid 7. kroga Premier League:

West Ham United ‒ Manchester United 3:1 (2:0)

Anderson 5., Lindelöf 43./ag., Arnautović 74.; Rashford 71.