Zmago Liverpoola zasenčila poškodba vratarja Patricia

Portugalski napadalec Diogo Jota je ob prvem gostovanju v nekoč domačem Wolverhamptonu prinesel zmago Liverpoolu na edini ponedeljkovi tekmi Premier League (1:0). Rdeči so se s tremi točkami, ki so jih osvojili prvič po dveh zaporednih porazih, začasno prebili na šesto mesto pred Everton in Tottenham.