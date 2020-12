Wolverhampton v peti minuti dodatka ugnal Chelsea

Prvo razburjenje na tekmi smo dočakali v 33. minuti, ko naj bi domači kapetanConor Coady igral z roko v svojem kazenskem prostoru. SodnikStuart Attwell je pustil, da se igra nadaljuje, iz VAR sobe pa je do naslednje prekinitve dobil sporočilo, da je bilo vse po pravilih. Tik pred koncem prvega dela je imel izjemno priložnost Kurt Zouma, ki je po strelu z glavo stresel okvir vrat.

Kar mu ni uspelo v prvem, je Chelseaju kmalu na začetku drugega polčasa. Olivier Giroud je potreboval vsega štiri minute, da je v svojem slogu v kazenskem prostoru po strelu "s prve" ugnalRuia Patricia. Vodstvo gostov je trajalo vse do 66. minute, ko je po fantastični solo akciji zabil Daniel Podence. V 81. minuti je Attwell po prekršku Reeca Jamesa pokazal na belo točko, a je nato podobno kot v prvem delu dobil sporočilo iz VAR sobe. Glavni sodnik si je posnetek ogledal in naposled pokazal, da tudi tokrat ni šlo za najstrožjo kazen.

Kazalo je na delitev točk, šele v 95. minuti pa so domači volkovi prišli do zadetka za zmago. Vitinha je po hitrem protinapadu asistiral Pedru Netu, ki se je na levi strani odlično znašel in jeEdouarda Mendyja v vratih Chelseajauspel matirati za velike tri točke domačih.