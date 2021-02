City nadaljuje z izjemnim nizom zmag: Everton meščanom pariral le v prvem delu

Nogometaši Manchester Cityja so v zaostali tekmi angleškega prvenstva prišli do nove zmage, že 17. zapovrstjo v vseh takmovanjih. S 3:1 so na gostovanju premagali Everton, med strelce pa so se vpisali Phil Foden, Riyad Mahrez in Bernardo Silva pri Cityju ter Richarlison pri domačih, ki je v 37. minuti postavil izid srečanja.

icon-link Statistika tekme Everton - Manchester City FOTO: Sofascore.com V 32. minuti je kot prvi mrežo Evertona zatreselPhil Foden. A na odgovor domačih ni bilo potrebno čakati dolgo, saj je le pet minut kasneje odgovorilRicharlison za 1:1, pri tem izidu pa je ostalo vse do konca prvega polčasa. V drugem delu so meščani nadaljevali s terensko premočjo, ki so jo imeli že v prvem polčasu, le da so jo tokrat kronali še z dvema zadetkoma. V 63. minuti je goste zopet v vodstvo popeljal Riyad Mahrez, kot asistent se je izkazal Bernardo Silva, ki je 14 minut kasneje postavil izid srečanja (1:3). Na drugi sredini tekmi sta se Burnley in Fulham v boju za obstanek razšla neodločeno. Kočarje je na začetku drugega dela v vodstvo popeljal Ola Aina, ki je pred dnevi dvakrat zabil Evertonu, kaj kmalu po prvem zadetku pa je za Burnley izenačil Ashley Barnes. icon-link Statistika Bernarda Silve proti Evertonu FOTO: Sofascore.com Izida zaostalih tekem Premier League: Everton ‒Manchester City(1:1)

Richarlison 37.; Foden 32., Mahrez 63., B. Silva 77. Burnley ‒ Fulham 1:1 (0:0)

Barnes 52.; Aina 49. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke icon-expand