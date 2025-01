Newcastle na tekmi vprašljivih sodniških odločitev ugnal Tottenham, City do visoke zmage

Zadeve so se v nadaljevanju nekoliko umirile, 31. minuta pa je prinesla izvrstno priložnost gostov, ki jo je, sicer v zadnjih tednih razpoloženi Alexander Isak zapravil. Srake so znova zapretile v 38. minuti, ko je Jacob Murphy poslal ostro podajo v kazenski prostor, domači branilec Radu Dragusin je žogo s slabim posredovanjem nastavil na nogo švedskega napadalca Isaka, ki je odlično priložnost tokrat pretvoril v zadetek.

Gostje iz Newcastla so v tekmo proti močno spremenjeni zasedbi Tottenhama vstopili v vlogi favorita, obračun pa se je začel po željah domačinov, ki so po dobrih treh minutah povedli. Brennan Johnson je s kratko podajo zaposlil Pedra Porra , ta pa je s predložkom iz prve sijajno zaposlil Dominica Solankeja , ki je žogo z glavo pospravil v mrežo. Spursi prednosti niso uspeli dolgo zadržati, saj je v šesti minuti Joelinton žogo z roko preusmeril do Bruna Guimaraesa , ki je za izenačenje asistiral Anthonyju Gordonu . Zadetek je na začudenje številnih ostal priznan.

Hitro po začetku drugega polčasa so gostje vnovič igrali z roko, tokrat v svojem kazenskem prostoru, za neupoštevanje nogometnih pravil pa od glavnega sodnika Andrewja Madleyja znova ostali nekaznovani. V 55. minuti so bili domačini po krasni akciji blizu izenačenja, najprej je sprožil Pape Matar Sarr, po obrambi Martina Dubravke pa je Johnson stresel še vratnico. Nova bizarna situacija se je zgodila na drugi strani v 59. minuti, ko je Dejan Kulusevski v domačem kazenskem prostoru z udarcem v Gordonov obraz poskrbel za močno krvavitev iz njegovega nosu, zvoka sodniške piščalke pa spet nismo slišali.

Po kratki izvedbi kota so bili domačini blizu izenačenja v 81. minuti, James Maddison pa je z razdalje za las zgrešil vrata Newcastla. Nekaj trenutkov pozneje so nogometaši Tottenhama znova nevarno kombinirali v gostujočem kazenskem prostoru, a do kakovostnega zaključka niso prišli. V končnici tekme je z glavo dvakrat zapretil še Solanke, spremembe izida pa ni bilo več.

City odpihnil West Ham

Manchester City pa je prvič po oktobru vknjižil dve zaporedni ligaški zmagi zapored. Po Leicester Cityju so varovanci Pepa Guardiole odpravili še West Ham United, ki je bil brez poškodovanih Michaila Antonia, Jarroda Bowna in Lukasza Fabianskega angleškim prvakom povsem nedorasel tekmec. Meščani so že v 10. minuti povedli, ko je razigrani Savinho s pomočjo nesrečenega posredovanja Vladimirja Coufala poskrbel za vodstvo, nato pa je Brazilec dvakrat lepo zaposlil Erlinga Haalanda, in ko je Phil Foden v 58. minuti dodal še četrti zadetek, je bila tekma odločena. Častni zadetek za Londončane je v 71 minuti dosegel nemški napadalec Niclas Füllkrug.