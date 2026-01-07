Naslovnica
Nogomet

Šeško ob remiju Uniteda do dveh golov, Bijol s soigralci izgubil v 102. minuti

Ljubljana, 07. 01. 2026 23.23 pred 17 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Anže Mlakar
Benjamin Šeško

Manchester United je v 21. krogu angleškega prvenstva gostoval pri predzadnjem Burnleyju in remiziral z 2:2. Oba gola za rdeče vrage je dosegel Benjamin Šeško. Na delu je bil tudi Jaka Bijol in z Leedsom nesrečno izgubil pri Newcastlu, ki je za končnih 4:3 zadel v 102. minuti.

Manchester United je bil od začetka do konca tekme nevarnejša ekipa, kljub temu pa je Burnley na odmor odšel s prednostjo. Za edini zadetek prvega polčasa je z nesrečnim avtogolom poskrbel mladi branilec Ayden Heaven. V drugem polčasu pa je na sceno stopil Benjamin Šeško. Slovenski napadalec je v 50. minuti izkoristil odlično podajo Bruna Fernandesa in premagal domačega vratarja, 10 minut kasneje pa po natančnem predložku Patricka Dorguja fantastično odreagiral in žogo spretno preusmeril v mrežo. Po eni izmed redkih priložnosti domačih je z izjemnim strelom izid poravnal Jaidon Anthony. V končnici tekme je pri rdečih vragih v igro vstopil 18-letni Shea Lacey, gol za zmago pa mu je preprečila vratnica. Tekma se je končala z rezultatom 2:2.

Benjamin Šeško na tekmi Burnley - Manchester United
Benjamin Šeško na tekmi Burnley - Manchester United
FOTO: AP

Leeds je na zahtevnem gostovanju pri Newcastlu povedel v 32. minuti, ko je v polno meril Brenden Aaronson. Srake so nekaj trenutkov kasneje izenačile, zadel je Harvey Barnes, za novo vodstvo gostov pa je v izdihljajih prvega dela po strelu z bele pike poskrbel Dominic Calvert-Lewin. Domačini so uspeli v drugem polčasu ponovno izenačiti izid, tokrat se je zadetka razveselil Joelinton. Aaronson je v nadaljevanju Leeds še tretjič popeljal v vodstvo, domači kapetan Bruno Guimaraes pa je v 91. minuti iz enajstmetrovke zadel za 3:3. Glavni sodnik je precej podaljšal spektakel, Newcastle pa je v 102. minuti prvič na tekmi povedel in po zaslugi Barnesa prišel do zmage s 4:3.

Jaka Bijol na obračunu Newcastle - Leeds
Jaka Bijol na obračunu Newcastle - Leeds
FOTO: Profimedia

Zmagovalec dneva Arsenal

Po koncu sredinega premierligaškega sporeda so slavili tudi topničarji, ki bodo na delu šele v četrtek zvečer. Razlog za njihovo veselje sta najbližja zasledovalca, Manchester City in Aston Villa, ki sta si privoščila spodrsljaja. Meščani so doma proti Brightonu povedli po realizirani enajstmetrovki Erlinga Haalanda, končni izid 1:1 pa je po natanko uri igre postavil Kaoru Mitoma. Zgolj točko je vknjižila tudi Aston Villa, ki se je s Crystal Palacom razšla brez zadetkov. Arsenal ima ob tekmi manj pet točk prednosti.

Manchester City - Brighton
Manchester City - Brighton
FOTO: AP

Londonska velikana izgubila

Chelsea je še na peti zaporedni ligaški tekmi ostal brez zmage. Trem remijem so modri zdaj dodali še drugi poraz, katerega jim je prizadejal Fulham. Za težave gostov je v 22. minuti poskrbel Marc Cucurella, ki je zaradi neumnega prekrška prejel rdeči karton. V nadaljevanju je pri Chelseaju še nekaj nogometašev porumenelo, terensko premoč pa so domačini kronali šele v drugem polčasu. Za vodstvo je poskrbel Raul Jimenez, nato je izid izenačil Liam Delap, Harry Wilson pa je poskrbel, da so tri točke ostale doma.

Nadaljuje se tudi kriza Tottenhama, ki je v tem koledarskem letu najprej dvakrat remiziral, zdaj pa izgubil proti Bournemouthu. Spursi so sicer na gostovanju zgodaj povedli po natančnem zaključku Mathysa Tela, domačini pa so prek Evanilsona in Elija Kroupija še pred odmorom prišli do preobrata. Za novo izenačenje je v 78. minuti poskrbel Joao Palhinha, v izdihljajih obračuna pa je češnjam zmago priboril Antoine Semenyo, za katerega je bila to zadnja tekma v dresu Bournemoutha. Krilni napadalec bo po vsej verjetnosti že v četrtek uradno postal član Manchester Cityja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Premier liga, 21. krog, sreda, 7. 1. 2026, izidi:

Bournemouth - Tottenham 3:2 (2:1)

Brentford - Sunderland 3:0 (1:0)

Crystal Palace - Aston Villa 0:0

Everton - Wolverhampton 1:1 (1:0)

Fulham - Chelsea 2:1 (0:0)

Manchester City - Brighton 1:1 (1:0)

Burnley - Manchester United 2:2 (1:0)

Newcastle - Leeds 4:3 (1:2)

nogomet premier liga 21. krog benjamin šeško jaka bijol

