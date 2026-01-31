Naslovnica
Nogomet

Ekitike in Wirtz blestela v Liverpoolu, Chelsea po velikem preobratu slavil

Liverpool, 31. 01. 2026 23.00 pred 5 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Anže Mlakar
Hugo Ekitike

Derbi sobotnega sporeda angleškega prvenstva je bil odigran v Liverpoolu, kjer so redsi odigrali odlično in proti Newcastlu slavili s 4:1. Zanimivo je bilo tudi v Londonu, kjer je West Ham proti Chelseaju ob polčasu vodil za dva gola, modri pa so po preobratu slavili s 3:2.

V mestu Beatlov so do prve resne priložnosti prišle srake, po uigrani akciji iz prostega strela je zaključil Harvey Barnes, njegovo veselje pa je preprečila vratnica. Newcastle je nadaljeval s pritiskom in bil za to poplačan v 36. minuti, ko je Anthony Gordon z izvrstnim zaključkom goste popeljal v vodstvo. Zadetek je prebudil redse, ki so še pred odmorom prišli do preobrata. V razmaku dveh minut je dva odlična gola zabil Hugo Ekitike, ki je na račun svojih predstav hitro postal ljubljenec navijačev Liverpoola.

Liverpool - Newcastle
Liverpool - Newcastle
FOTO: AP

Aktualni angleški prvaki so v drugem polčasu nadzorovali dogajanje na zelenici, streljali proti vratom Newcastla in do novega zadetka prišli v 67. minuti, ko je s kirurško natančnim strelom Florian Wirtz asistenci iz prvega polčasa dodal še gol. Srake so v nadaljevanju obračuna nekajkrat še pogledale proti vratom domačih, ki pa jim nevarnih priložnosti niso dopustili ustvariti. V sodnikovem dodatku so nogometaši Liverpoola zabili še zadnji žebelj v krsto Newcastla. Po podaji iz kota in slabem posredovanju vratarja Nicka Popa je žogo v mrežo za končnih 4:1 porinil Ibrahima Konate.

Chelsea - West Ham
Chelsea - West Ham
FOTO: AP

Zelo zanimivo je bilo tudi v modrem delu Londona, kjer je Chelsea na odmor proti West Hamu odšel z dvema goloma zaostanka. Z odličnim zadetkom je kladiva v vodstvo popeljal Jarrod Bowen, prednost gostov pa je podvojil Crysencio Summerville, ki je po odličnih predstavah v zadnjih tednih na radarju številnih velikanov. V drugem polčasu sta v igro vstopila Joao Pedro in Marc Cucurella. Brazilec je najprej znižal zaostanek, španski bočni branilec je z glavo poskrbel za izenačenje, popoln preobrat pa je v 92. minuti priskrbel kapetan Enzo Fernandez. Tekma se je zaradi spora nogometašev precej zavlekla, zaradi neprimernega obnašanja pa je bil izključen Jean-Clair Todibo.

Leeds - Arsenal
Leeds - Arsenal
FOTO: AP

Vodilni topničarji so do tega kroga zadnjo in edino zmago v angleškem prvenstvu v letošnjem koledarskem letu vknjižili ob začetku januarja, nato pa dvakrat remizirali in enkrat izgubili. Na zmagovalne tirnice so se vrnili v gosteh pri Leedsu, kjer so ob odsotnosti poškodovanega Jake Bijola prišli do prepričljive zmage. V prvem polčasu je ob avtogolu domačih zabil Martin Zubimendi, v drugem delu tekme pa sta se med strelce vpisala še Viktor Gyokeres in Gabriel Jesus, ki je postavil končni izid 0:4.

Wolves - Bournemouth
Wolves - Bournemouth
FOTO: AP

Istočasno smo videli še eno zmago gostujoče ekipe, pri zadnjeuvrščenem Wolverhamptonu je Bournemouth slavil z 0:2. Za spremembo začetnega izida je poskrbel Eli Kroupi Junior, na vprašanje o zmagovalcu pa je v sodnikovem dodatku drugega polčasa dokončno odgovoril Alex Scott. Edini remi dneva smo videli v Brightonu, kjer so domačini povedli prek Pascala Grossa, ki je zabil prvi gol po vrnitvi h galebom, kjer je že igral med letoma 2017 in 2024, nato pa prestopil k dortmundski Borussii. Z zadnjim dotikom na tekmi je končni rezultat postavil Beto.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Premier liga, 24. krog, sobota, 31.1.2026, izidi:

Brighton - Everton 1:1 (0:0)
Gross 73.; Beto 97.

Leeds - Arsenal 0:4 (0:2)
Zubimendi 27., Darlow 38. (ag), Gyokeres 69., Jesus 86.

Wolverhampton - Bournemouth 0:2 (0:1)
Kroupi 33., Scott 91.

Chelsea - West Ham 3:2 (0.2)
Pedro 57., Cucurella 70., Enzo 92.; Bowen 7., Summerville 36.

Liverpool - Newcastle 4:1 (2:1)
Ekitike 41., 43., Wirtz 67., Konate 93.; Gordon 36.

nogomet premier liga 24. krog

