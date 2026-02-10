Naslovnica
Nogomet

Šeško v 96. minuti z izjemnim golom rdečim vragom priboril točko

London, 10. 02. 2026 23.20 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Anže Mlakar
Benjamin Šeško

V torkovem večeru sta bila med angleško elito aktivna oba slovenska nogometaša. Benjamin Šeško je proti West Hamu v igro vstopil s klopi in v 96. minuti zabil za končnih 1:1. Jaka Bijol je odigral celotno gostovanje pri Chelseaju in ob rezultatu 2:2 s soigralci prišel do točke.

Na obračunu med West Hamom in Manchester Unitedom so si v prvem polčasu več resnih priložnosti pripravili domači. V 13. minuti je odlično zaključil Crysencio Summerville, a se je z obrambo izkazal Senne Lammens, kasneje pa je bil nevaren še nekdanji rdeči vrag Aaron Wan-Bissaka, katerega strel so gostje blokirali.

Hitro po začetku drugega dela so kladiva zasluženo povedla, Jarrod Bowen je s sijajno podajo zaposlil Tomasa Soucka, ki je izvrstno končal akcijo. V 64. minuti je izid za nekaj trenutkov poravnal Casemiro, VAR pa je zadetek razveljavil zaradi prepovedanega položaja. V igro je nato vstopil Benjamin Šeško, ki je zaključil naslednjo priložnost rdečih vragov, njegov strel pa je bil premalo močan. V sodnikovem dodatku je z glavo zapretil še Joshua Zirkzee, nato pa na sceno stopil slovenski napadalec, ki je z iznajdljivim dotikom podajo Bryana Mbeuma preusmeril v mrežo za končnih 1:1.

Statistika tekme West Ham - Manchester United
Statistika tekme West Ham - Manchester United
FOTO: Sofascore.com

Za spremembo začetnega izida na Stamford Bridgu je poskrbel razpoloženi Joao Pedro, ki je z odličnim zaključkom podajo Cola Palmerja pretvoril v zadetek. Brazilec je bil v 34. minuti blizu drugega gola, a meril za las mimo vrat. Pedro je bil močno vpleten tudi pri drugem golu domačih, ko ga je Jaka Bijol rahlo potisnil s hrbta, glavni sodnik pa je pokazal na belo piko. Enajstmetrovko je v 58. minuti realiziral Palmer.

Nekaj minut kasneje je tudi Leeds prišel do najstrožje kazni, po kateri je zaostanek znižal Lukas Nmecha. Ta se je v 73. minuti izkazal v vlogi asistenta, ko je Noah Okafor zabil za končnih 2:2. Modri so v končnici tekme neuspešno iskali gol za zmago, najbližje je bil Palmer v 95. minuti, ko je slabo zaključil odlično priložnost.

Statistika tekme Chelsea - Leeds
Statistika tekme Chelsea - Leeds
FOTO: Sofascore.com

Nezadovoljni so bili tudi navijači v severnem Londonu, kjer je Tottenham še na sedmi zaporedni premierligaški tekmi ostal brez zmage in se zdaj počasi že resno spogleduje s cono izpada. Dodaten udarec za Spurse je poškodba enega redkih razpoloženih nogometašev Wilsona Odoberta, ki je tekmo proti Newcastlu sklenil v 35. minuti in se pridružil spisku poškodovanih igralcev, kjer je pri Tottenhamu trenutno kar 11 imen.

Srake so prvič zabile ob izteku rednega dela prvega polčasa, a je VAR zadetek Joa Willocka razveljavil zaradi prepovedanega položaja. Kljub temu so gostje na odmor odšli z golom prednosti, v peti minuti sodnikovega dodatka je v polno meril Malick Thiaw. Domači so v drugem delu pritisnili proti vratom Newcastla in v 64. minuti izenačili prek Archieja Grayja, končni izid pa je hitro zatem postavil Jacob Ramsey.

Tottenham - Newcastle
Tottenham - Newcastle
FOTO: AP

Premier liga, 26. krog, izidi:

Chelsea - Leeds 2:2 (1:0)
Pedro 24., Palmer 58 (11-m); Nmecha 67. (11-m), Okafor 73.

Everton - Bournemouth 1:2 (1:0)
Ndiaye 42. (11-m); Rayan 61., Adli 64.

Tottenham - Newcastle 1:2 (0:1)
Gray 64.; Thiaw 45+5., Ramsey 68.

West Ham - Manchester United 1:1 (0:0)
Soucek 50.; Šeško 90+6.

