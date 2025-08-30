Chelsea doma premagal Fulham, Šeško na priložnost čaka na klopi

Na uvodni tekmi kroga so presenetljivo prvi zabili gostje. Pod zadetek se je podpisal 18-letni Joshua King, po posredovanju VAR-a pa je bil njegov gol razveljavljen zaradi prekrška. Vse je že kazalo, da bosta ekipi na odmor odšli ob začetnem izidu, nato pa je v deveti minuti sodnikovega dodatka po podaji iz kota z glavo zabil Joao Pedro. Asistiral mu je kapetan Enzo Fernandez, ki je v drugem polčasu, natančneje v 56. minuti, za končnih 2:0 zadel iz enajstmetrovke.

Danes je na sporedu še pet tekem, od tega so se štiri začele ob 16. uri. Na delu je tudi Manchester United. Rdeči vragi gostijo Burnley, Benjamin Šeško je tekmo začel na klopi.