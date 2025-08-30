Svetli način
Nogomet

Chelsea doma premagal Fulham, Šeško na priložnost čaka na klopi

London, 30. 08. 2025 15.45 | Posodobljeno pred 33 minutami

A.M.
2

Tretji krog angleškega prvenstva sta otvorila londonska tekmeca Chelsea in Fulham. Modri so prišli do prednosti v deveti minuti sodniškega dodatka prvega polčasa, končni izid 2:0 pa je s strelom iz bele pike v drugem delu postavil Enzo Fernandez.

Chelsea - Fulham
Chelsea - Fulham FOTO: AP

Na uvodni tekmi kroga so presenetljivo prvi zabili gostje. Pod zadetek se je podpisal 18-letni Joshua King, po posredovanju VAR-a pa je bil njegov gol razveljavljen zaradi prekrška. Vse je že kazalo, da bosta ekipi na odmor odšli ob začetnem izidu, nato pa je v deveti minuti sodnikovega dodatka po podaji iz kota z glavo zabil Joao Pedro. Asistiral mu je kapetan Enzo Fernandez, ki je v drugem polčasu, natančneje v 56. minuti, za končnih 2:0 zadel iz enajstmetrovke.

Danes je na sporedu še pet tekem, od tega so se štiri začele ob 16. uri. Na delu je tudi Manchester United. Rdeči vragi gostijo Burnley, Benjamin Šeško je tekmo začel na klopi.

