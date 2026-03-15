Zgodba se razvija

Šeško na klopi, Bijol začel tekmo

Manchester, 15. 03. 2026 15.15 pred eno minuto 2 min branja 1

Avtor:
A.M.
Benjamin Šeško

V angleškem prvenstvu so danes na sporedu štirje obračuni. Na Old Traffordu na tekmi med Manchester Unitedom in Aston Villo na klopi na priložnost čaka Benjamin Šeško, na obračunu med Crystal Palaceom in Leedsom pa je bil Jaka Bijol umeščen v prvo postavo.

Po fantastičnem mesecu februarju Benjamina Šeška, ko je štirikrat vstopil s klopi in dosegel tri zadetke, ki so mu prinesli nagrado za najkoristnejšega igralca meseca, je slovenski napadalec uvodni marčevski tekmi začel od prve minute. Proti Crystal Palaceu je zabil za zmago z 2:1, ob porazu proti Newcastlu z enakim izidom pa se ni uspel vpisati v statistiko. V tem krogu bo njegov cilj ponovno vstopiti s klopi in zabiti, saj je tekmo proti Aston Villi začel med rezervisti. Kljub temu pa je v tem trenutku na angleških zelenicah nekaj slovenskega pridiha, saj je za Leeds na gostovanju pri Crystal Palaceu od prve minute začel Jaka Bijol.

Na teatru sanj so bili v prvem polčasu nevarnejši domačini, ki so si pripravili dve resni priložnosti. Najprej je slavje Amada Dialloja preprečil Emiliano Martinez, nato pa je po odlični podaji Bruna Fernandesa premalo natančen Diogo Dalot. Kapetan Fernandes je za nov odličen predložek poskrbel v 53. minuti, ko smo dočakali spremembo začetnega izida. Po podaji s kota je bil v kazenskem prostoru gostov najvišji Casemiro in z glavo matiral nemočnega Maritneza.

Lahko Benjamin Šeško danes ponovno postane joker s klopi?
Na obračunu med Crystal Palaceom in Leedsom je bilo v prvem polčasu vse v znamenju gostov, ki so ob koncu prvega dela tekme prišli do enajstmetrovke. To je zastreljal Dominic Calvert-Lewin, še pred odhodom na odmor pa je sledil nov šok. Gabriel Gudmundsson je bil namreč zaradi prekrška še drugič na tekmi "nagrajen" z rumenim kartonom, tako da je Leeds še pred polovico tekme na zelenici ostal le z deseterico.

Jaka Bijol
Premier liga, 30. krog, izidi:

Manchester United - Aston Villa 1:0* (0:0)
Casemiro 53.

Crystal Palace - Leeds United 0:0* (0:0)
RK: Gudmundsson 45+5.

Nottingham Forest - Fulham 0:0* (0:0)

17.30 Liverpool - Tottenham

korcula1
15. 03. 2026 16.08
Bo spet kot Joker rešil tekmo, nič bat
