Šeško na klopi, Bijol začel tekmo

Po fantastičnem mesecu februarju Benjamina Šeška, ko je štirikrat vstopil s klopi in dosegel tri zadetke, ki so mu prinesli nagrado za najkoristnejšega igralca meseca, je slovenski napadalec uvodni marčevski tekmi začel od prve minute. Proti Crystal Palaceu je zabil za zmago z 2:1, ob porazu proti Newcastlu z enakim izidom pa se ni uspel vpisati v statistiko. V tem krogu bo njegov cilj ponovno vstopiti s klopi in zabiti, saj je tekmo proti Aston Villi začel med rezervisti. Kljub temu pa je v tem trenutku na angleških zelenicah nekaj slovenskega pridiha, saj je za Leeds na gostovanju pri Crystal Palaceu od prve minute začel Jaka Bijol.

Na teatru sanj so bili v prvem polčasu nevarnejši domačini, ki so si pripravili dve resni priložnosti. Najprej je slavje Amada Dialloja preprečil Emiliano Martinez, nato pa je po odlični podaji Bruna Fernandesa premalo natančen Diogo Dalot. Kapetan Fernandes je za nov odličen predložek poskrbel v 53. minuti, ko smo dočakali spremembo začetnega izida. Po podaji s kota je bil v kazenskem prostoru gostov najvišji Casemiro in z glavo matiral nemočnega Maritneza.