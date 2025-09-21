Arsenal v 93. minuti do točke na derbiju proti Manchester Cityju

Nedelja je med otoško elito postregla s tremi obračuni. Največ pozornosti je požela zadnja tekma kroga med Arsenalom in Manchester Cityjem. Sinje modri so po devetih minutah povedli po zaslugi Erlinga Haalanda, topničarjem pa je točko v 93. minuti priboril Gabriel Martinelli. Tekma se je končala z rezultatom 1:1.

Tekmo med Arsenalom in Manchester Cityjem so bolje odprli gostje, ki so po dobrih osmih minutah povedli. Po hitrem protinapadu je Tijjani Reijnders žogo podal proti Erlingu Haalandu, ki takšnih priložnosti ne zapravlja. Tudi nadaljevanje prvega dela tekme je potekalo po planu sinje modrih, ki se do odmora nikoli niso znašli v težavah – topničarji niso uspeli resno zapretiti.

So pa domačini zapretili hitro po začetku drugega polčasa, ko je iz roba šestnajsterca sprožil Martin Zubimendi, a meril previsoko. Naslednja priložnost je pripadla gostom, blizu svojega drugega gola je bil Haaland, a je David Raya ubranil njegov strel, žoga pa je po manjši zmedi v kazenskem prostoru Arsenala pristala za golom. V nadaljevanju obračuna smo spremljali enosmeren promet proti vratom Manchester Cityja, topničarji pa so bili za napadalni nogomet nagrajeni v 93. minuti. Zadetek sta zrežirala rezervista. Eberechi Eze je s sijajno dolgo podajo našel Gabriela Martinellija, ki je s prefinjenim strelom žogo poslal čez Gianluigija Donnarummo v mrežo za končnih 1:1.

Pred derbijem kroga sta bili odigrani še dve tekmi. Sunderland je doma proti Aston Villi od 33. minute igral z nogometašem manj, saj je bil po namerni brci izključen Reinildo Mandava. Njegovi soigralci so vrata dobro branili do 67. minute, ko je iz velike razdalje sprožil Matty Cash in poskrbel za prvo spremembo rezultata na obračunu. Osem minut kasneje je Wilson Isidor po zmedi v gostujočem kazenskem prostoru postavil končni izid 1:1. Z delitvijo točk se je končala tudi tekma med Bournemouthom in Newcastlom, na kateri nismo videli zadetkov.

Premier liga, 5. krog, nedelja, 21. 9. 2025, izidi: