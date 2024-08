Manchester City na derbiju prvega kroga premagal Chelsea

Po mirnem uvodu v tekmo na londonskem Stamford Bridgu smo v 18. minuti dočakali spremembo začetnega izida. Bernardo Silva je močno podajo preusmeril do Erlinga Haalanda, ki je iz igre vrgel obrambo domačinov in z natančnim zaključkom poskrbel za vodstvo meščanov. Varovanci Pepa Guardiole so bili v nadaljevanju nevarni še preko Jeremyja Dokuja, domači vratar Robert Sanchez pa se je izkazal z obrambo. V izdihljajih rednega dela prvega polčasa so zapretili tudi Londončani, z roba kazenskega prostora je streljal Cole Palmer, gostujoči vratar Ederson je slabo posredoval, odbitek je v mrežo pospravil Nicholas Jackson, zadetek pa zaradi prepovedanega položaja ni bil priznan. Chelsea je bil nevaren tudi v sodnikovem dodatku prvega dela, napadalne igre pa niso uspeli kronati z zadetkom.