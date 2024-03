Liverpool z zmago začasno skočil na prvo mesto angleške razpredelnice

Tekma v sončnem Liverpoolu se je začela povsem po željah gostov, ki so presenetljivo povedli že po dobri minuti igre. Po izgubljeni žogi Mohameda Salaha so se galebi hitro znašli pred domačimi vrati, žoga pa se je z nekaj sreče odbila do Dannyja Welbecka, ki je z neubranljivim strelom matiral Caoimhina Kelleherja. Po prejetem zadetku so redsi prevzeli pobudo nad igro in si pripravili nekaj priložnosti, ki pa so ostale neizkoriščene. Za konstantno obleganje gostujočih vrat so bili nagrajeni v 27. minuti, ko je žoga po zmedi v obrambi Brightona pristala pri Luisu Diazu, slednji pa je z iznajdljivim zaključkom poravnal izid na Anfieldu. Varovanci Jürgena Kloppa, ki se po tej sezoni poslavlja od mesta Beatlov, so po doseženem zadetku še naprej pritiskali, rezultat pa se do konca prvega dela ni spremenil.