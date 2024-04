Liverpool proti Manchester Unitedu izgubil pomembni točki v boju za naslov

Naziv derbija 32. kroga angleškega prvenstva je pripadel obračunu med zgodovinsko najuspešnejšima ekipama. Liverpool je imel po prvem polčasu na Old Traffordu minimalno prednost, Manchester United pa je do 67. minute rezultat obrnil v svojo korist. Za delitev točk je v 84. minuti poskrbel Mohamed Salah.

OGLAS

Manchester United - Liverpool FOTO: AP icon-expand

Tekmeca sta v teatru sanj poskrbela za kaotičen začetek tekme, rdeči vragi pa so mrežo zatresli že po dobri minuti. Po zadetku Alejandra Garnacha je stranski sodnik takoj dvignil zastavico, ponovljen posnetek pa je potrdil njegovo odločitev. Manj kot minuto pozneje je Mohamed Salah odlično zaposlil Dominika Szoboszlaija, domači vratar Andre Onana pa se je izkazal z vrhunsko obrambo. Redsi so v nadaljevanju prevzeli kontrolo nad igro in varovance Erika ten Haga stisnili pred njihov kazenski prostor, v 18. minuti pa je bil znova nevaren madžarski vezist, ki je zgrešil domača vrata.

Manchester United - Liverpool FOTO: AP icon-expand

Po polovici igre v prvem polčasu so gostje znova zapretili. Po predložku iz kota je bil v domačem kazenskem prostoru najvišji Darwin Nunez, ki je žogo z glavo podaljšal do Luisa Diaza, slednji pa je z atraktivnim zaključkom redse popeljal v vodstvo. Liverpool je po doseženem zadetku nadaljeval s pritiskom, tako Salah kot tudi Nunez pa sta bila za drugi zadetek premalo natančna. Tudi končnica prvega polčasa je pripadla gostom, rdeči vragi pa so bili lahko z minimalnim zaostankom ob polčasu zelo zadovoljni – domačini so prvi del zaključili brez strela, Liverpool pa si je priigral kar 14 priložnosti.

Statistika tekme Manchester United - Liverpool FOTO: Sofascore.com icon-expand

Tudi uvodne minute drugega dela so pripadle ekipi iz mesta Beatlov, 50. minuta pa je prinesla ogromno napako Jarella Quansaha, ki je žogo podaril Brunu Fernandesu, ta pa je iz velike razdalje premagal Caoimhina Kelleherja, ki je bil zaradi velike oddaljenosti od svojega gola povsem nemočen. Gostje so po prejetem zadetku nadaljevali z dominacijo in nizanjem priložnosti, vendar eno za drugo zapravljali. Za to so bili kaznovani v 67. minuti, ko je Aaron Wan-Bissaka zaposlil 18-letnega Kobbieja Mainooja, ta pa je z izjemnim strelom poskrbel za nepričakovan preobrat na Old Traffordu.

Manchester United - Liverpool FOTO: AP icon-expand

Varovanci Jürgena Kloppa so bili po drugem prejetem zadetku vidno šokirani, v igro za zmago pa jih je z nespametnim prekrškom za enajstmetrovko vrnil Wan-Bissaka. Odgovornost za strel je prevzel Salah in rutinirano premagal domačega vratarja. V izdihljajih tekme je bil blizu zadetka še Diaz, ki pa je streljal preko vrat Manchester Uniteda.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči