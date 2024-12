Arsenal na gostovanju pri Fulhamu le do točke

Nogometaši Arsenala so po prejetem zadetku nadaljevali s pritiskom proti vratom nekdanjega soigralca Bernda Lena , najnevarnejši pa je bil Declan Rice v 24. minuti, a premalo natančen za izenačenje na Craven Cottagu. V nadaljevanju je bil nevaren še Bukayo Saka , nemški vratar pa je poskrbel, da so domačini na odmor odšli ob minimalni prednosti.

Uvod srečanja med Fulhamom in Arsenalom je minil v znamenju topničarjev, ki kljub izdatni posesti niso uspeli zapretiti proti vratom domačinov. Slednji so v 11. minuti presenetljivo povedli, ko je Kenny Tete z izjemno podajo zaposlil Raula Jimeneza , ta pa je z natančnim zaključkom iz težkega položaja premagal Davida Rayo .

Gostje, ki so iz sezone v sezono vse nevarnejši iz prekinitev, so po sedmih minutah igre v drugem polčasu izvedli peti kot na tekmi, po katerem so prišli do izenačenja. Kai Havertz je žogo po podaji iz kota preusmeril proti vratom, tam pa je bil na pravem mestu William Saliba in se je še na drugi zaporedni tekmi vpisal med strelce.

V nadaljevanju so topničarji iskali zadetek za preobrat in ga našli v 89. minuti, ko je po predložku Martinellija za evforijo na sektorju z Arsenalovimi navijači poskrbel Saka, zadetek pa so po daljšem pregledu posnetka razveljavili zaradi prepovedanega položaja.