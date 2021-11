Premier liga proti svetovnemu prvenstvu na dve leti

Klube skrbijo predvsem negativni vplivi na igralce, na izkušnje navijačev, priprave pred sezono in na kakovost tekmovanja.

"Vseh 20 klubov iz angleške prve lige je razpravljalo o procesu reformiranja mednarodnega koledarja po letu 2024 in soglasno izreklo nasprotovanje SP na dve leti," so zapisali pri najmočnejši angleški ligi.

Izvršni direktor lige Richard Masters je dodal, da so odprti za reforme in nove ideje, ne pa za radikalne spremembe reprezentančnega oziroma mednarodnega koledarja.

"Pri reformah in novih idejah mora obstajati ravnotežje domačega in mednarodnega nogometa. V ta proces se mora vključiti tudi lige, ki so temelj nogometa," je dodal Masters.