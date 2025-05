Premier liga: remi na derbiju kroga, pomembna zmaga Newcastla in remi Cityja

Derbi 36. kroga angleške Premier lige me Liverpoolom in Arsenalom se je končal brez zmagovalca (2:2). Oba kluba bosta v prihodnji sezoni igrala v Ligi prvakov, kar pa si še morajo zagotoviti klubi kot so Newcastle United, ki je storil velik korak naprej z zmago nad neposrednim tekmecem za evropska mesta Chelseajem (2:0), Manchester City, ki je presenetljivo brez zadetkov remiziral proti zadnjemu Southamptonu, Aston Villa, ki je z 0:1 premagal Bournemouth ter Nottingham Forest, ki je zgolj remiziral z Leicester Cityjem (2:2). Vabljeni k ogledu vrhuncev 36. kroga Premier lige.