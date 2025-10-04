Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Tottenham slavil proti Leedsu, Bijol ponovno obsedel na klopi

Leeds, 04. 10. 2025 15.35 | Posodobljeno pred 18 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.M.
Komentarji
1

Sobotno dogajanje na angleških zelenicah sta odprla Leeds in Tottenham. Na Elland Roadu so gostje povedli po zadetku Mathysa Tela, izid pa je izenačil Noah Okafor. Tekmo je v drugem polčasu z golom za 1:2 odločil Mohammed Kudus in priboril tri točke Tottenhamu, ki je začasno skočil na drugo mesto. Jaka Bijol ni dobil priložnosti.

Mohamed Kudus in Thomas Frank
Mohamed Kudus in Thomas Frank FOTO: AP

Aktualni zmagovalci Lige Evropa so na tekmi proti Leedsu povedli v 23. minuti, ko je Mohammed Kudus v ogenj poslal Mathysa Tela, ta pa je po lepem preigravanju domačega vratarja premagal ob bližnji vratnici. Dobrih deset minut kasneje so domačini izenačili, gostujoči vratar se je izkazal z obrambo, odbitek pa je v mrežo pospravil poletni prišlek Noah Okafor.

Nogometaši Leedsa so dobro otvorili drugi polčas, zapravili nekaj polpriložnosti in bili za to hitro kaznovani. Za novo vodstvo Tottenhama je po odličnem solo prodoru poskrbel Kudus, ki je tako prišel do prvega zadetka v dresu Spursov. Domačini po novem vodstvu Spursov več niso našli odgovora, gostujoči nogometaši pa so tekmo mirno pripeljali do konca in prišli do zmage z 1:2.

Jaka Bijol
Jaka Bijol FOTO: Profimeda

Jaka Bijol od zadnjega reprezentančnega premora, ko je Slovenija remizirala proti Švedski in izgubila s Švico, ni odigral niti minute. Poleg tokratne tekme proti Tottenhamu je od takrat na klopi obsedel tudi proti Fulhamu, Wolverhamptonu in Bournemouthu. V angleškem prvenstvu še ni debitiral, edini uradni nastop za Leeds pa je vknjižil na tekmi ligaškega pokala proti Sheffield Wednesdayju, ko je odigral celoten obračun in s soigralci izpadel po izvajanju enajsmetrovk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Premier liga, 7. krog, sobota, 4.10.2025, izidi:

Leeds - Tottenham 1:2 (1:1)
Okafor 34.; Tel 23., Kudus 57.

nogomet premier liga sedmi krog tottenham leeds
Naslednji članek

Hansi Flick: Nemogoče je napovedati vrnitev Lamina Yamala

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Šumsko voče
04. 10. 2025 15.41
Šesko bijol zgrešena investicija
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256