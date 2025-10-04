Tottenham slavil proti Leedsu, Bijol ponovno obsedel na klopi

Aktualni zmagovalci Lige Evropa so na tekmi proti Leedsu povedli v 23. minuti, ko je Mohammed Kudus v ogenj poslal Mathysa Tela, ta pa je po lepem preigravanju domačega vratarja premagal ob bližnji vratnici. Dobrih deset minut kasneje so domačini izenačili, gostujoči vratar se je izkazal z obrambo, odbitek pa je v mrežo pospravil poletni prišlek Noah Okafor.

Nogometaši Leedsa so dobro otvorili drugi polčas, zapravili nekaj polpriložnosti in bili za to hitro kaznovani. Za novo vodstvo Tottenhama je po odličnem solo prodoru poskrbel Kudus, ki je tako prišel do prvega zadetka v dresu Spursov. Domačini po novem vodstvu Spursov več niso našli odgovora, gostujoči nogometaši pa so tekmo mirno pripeljali do konca in prišli do zmage z 1:2.