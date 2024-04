Londonski derbi brez zmagovalca, remi tudi med Newcastlom in Evertonom

V deževnem Londonu so gostje iz Tottenhama povedli že po petih minutah igre, ko je žogo po podaji Tima Wernerja brez težav v mrežo potisnil Brennan Johnson. Varovanci Anga Postecoglouja so bili v nadaljevanju nevarni še preko Pedra Porra in Heung-min Sona, za zapravljene priložnosti pa so bili kaznovani v 19. minuti, ko je odlično podajo Jarroda Bowena izkoristil Kurt Zouma. West Ham je v nadaljevanju zapretil še preko asistenta pri izenačujočem zadetku, njegov strel pa je Guglielmo Vicario zaustavil. V drugem delu sta si obe ekipi priigrali po nekaj priložnosti, rezultat pa je ostal nespremenjen.