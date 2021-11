Igralci Arsenala Mikelu Arteti na njegovi stoti tekmi na klopi podarili zmago

V prvem polčasu so topničarji igrali bolje od gostov. Že v sedmi minuti so vsaj za nekaj trenutkov povedli, ko je po podaji Pierra-Emericka Aubameyanga gostujočo mrežo zatresel Bukayo Saka. A sodniki v VAR-sobi so opazili, da je v trenutku Aubameyangove podaje med Sako in golovo črto stal samo en Watfordov igralec. Pravila prepovedanega položaja velevajo, da zadetek velja, če sta v trenutku podaje med strelcem in golovo črto vsaj dva nasprotna igralca.

Igralci Arsenala so nadaljevali s prepričljivejšo igro. V 34. minuti je po nepotrebnem in grobem prekršku Dannyja Rosa nad Alexandrom Lacazettom v kazenskem prostoru enajstmetrovko izvedel kapetan Arsenala, Aubameyang. Njegov strel je odlično ubranil Ben Foster. Pred polčasom sta si obe moštvi priigrali še po eno priložnost. Po napaki Alberta Sambija Lokonge je proti golu Aarona Ramsdala streljal Watfordov vezist Juraj Kucka. V 44. minuti pa je Foster ubranil Gabrielov nevaren strel z glavo.