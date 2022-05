City po šoku v petih minutah osvojil nov naslov

prvih polčasih tekem zadnjega kroga je Liverpool - vsaj navidezno - bil vse bližje že tretji lovoriki letos. Če bi rezultat v Manchestru, kjer je domači City zaostajal 0:1 proti Aston Villi na semaforju ostal tudi ob zadnjem pisku sodnika MIka Oliverja, bi Liverpoolčani za naslov angleških prvakov potrebovali zgolj še en zadetek. Na domačem Anfieldu so namreč v tem trenutku igrali neodločeno z Wolverhamptonom. Po Ligaškem in FA pokalu bi moštvo Jürgena Kloppa teden dni pred finalom velike Lige prvakov osvojili tudi Premier ligo.

Po desni strani je čaral Raheem Sterling in v kazenski prostor gostov poslal odličen predložek, ki ga je z glavo hvaležno sprejel Gündogan in znižal na 1:2. A misija še ni bila zaključena. dve minuti pozneje, v 18. minuti je Rodri z natančnim strelom z razdalje izenačil. Navijači sinjemodrih so rajali. Decibeli po veselem rajanju se še niso znižali, ko sta Kevin De Bruyne in Gündogan poskrbela za delirij na tribunah. Še en natančen predložek je - tokrat z nogo - v mrežo pospremil Nemec turškega rodu in rodila se je nova legenda.