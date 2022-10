Southampton je zaustavil Arsenal, Aston Villa je že pozabila Gerrarda

Vodilno moštvo Premier lige Arsenal je v 13. krogu v gosteh remiziralo s Southamptonom 1:1. Topničarji po tekmi pred Manchester Cityjem ohranjajo dve točki prednosti na vrhu. Aston Villa je po zamenjavi trenerja jezo znesla nad nebogljenim Brentfordom (4:0), Leicester je z enakim izidom premagal Wolverhampton, Fulham pa je z izidom 3:2 premagal Leeds.

Odlične predstave Arsenala, ki je lansko sezono Pemier lige zaključil na petem mestu niso več presenečenje. Pravzaprav so postale nekaj vsakdanjega. V srečanje s Southamptonom so topničarji vstopili kot vodilno moštvo angleškega prvenstva. Devet zmag na desetih srečanjih, predvsem pa navdihnjena, dinamična in napadalna igra mladega moštva so poskrbeli, da navijači moštva iz severnega Londona v vsako srečanje vstopajo z veliko optimizma. To je zrcalna podoba kluba v katerega je 22. decembra leta 2019 vstopil takrat novinec v trenerskih vodah Mikel Arteta. Odnos med navijači in klubom je bil na dnu. Najboljša metafora za slabo vzdušje je Granit Xhaka, ki je ob prihodu Artete bil na poti iz kluba. Mesec pred tem se je namreč javno sporekel z navijači, ki so njegov odhod iz igre na tekmi z Crystal Palacom pospremili z glasnimi žvižgi, takratni kapetan pa jim je odgovoril z izbranimi besedami in jeznimi kretnjami rok. Švicar je izgubil kapetanski trak in podporo navijačev.

Tri leta pozneje slika ne bi mogla biti bolj drugačna. Od enajsterice, ki jo je Arteta na igrišče od prve minute svoje prve tekme na klopi poslal na igrišče sta nedeljski obračun na jugu Anglije "preživela" zgolj Bukayo Saka in kdo drug kot Xhaka. Saka, mladi angleški up in maturant Arsenalove mladinske šole je ljubljenec občinstva na otoku že od vstopa v Arsenalovo prvo postavo. Zdaj 30-letni Xhaka pa šele v svoji sedmi sezoni v dresu severnih Londončanov posluša svojo pesem s tribun polnih Arsenalovih navijačev. Igralec, ki je večino svoje kariere v Londonu igral na položaju obrambnega vezista je letos zamenjal vlogo in zdaj veliko več svojega časa preživi v kazenskih prostorih svojih nasprotnikov. V 11. minuti srečanja s Southamptonom je bilo jasno zakaj. Odlična podaja branilca Bena Whita je Švicarja našla dobrih sedem metrov od nasprotnikovega vratarja, Xhaka pa jo je z desnico, svojo slabšo nogo, z volejem poslal mimo nemočnega Gavina Bazunuja.

Topničarji niso popuščali in do konca prvega polčasa so si priigrali številne lepe priložnosti, ki pa jih niso izkoristili. Southampton je imel po prvih 45. minutah obilico sreče, a te sreče igralci z juga Anglije niso nehvaležno zapravili. V drugi polčas so vstopili prerojeni in v 65. minuti izenačili na 1:1. Zadel je Škot Stuart Armstrong. Arsenal ni uspel pokazati igre, ki mu je v prvem polčasu zagotovila vodstvo in Arteta je ob igrišču iz minute v minuto bil vse bolj neučakan.

Aston Villa pozabila na Gerrarda, Mitrović zabija, Leicester se prebuja Aston Villa je po porazu proti Fulhamu (0:3) odpustila trenerja Stevena Gerrarda in sodeč po predstavi igralcev na naslednji tekmi je odločitev vodstva kluba bila pravilna. Na domačem stadionu je Villa že po 14 minutah igre proti Brentfordu vodila 3:0. Leon Bailey je prvi gol na tekmi dosegel že v 2. minuti. Sledila sta dva zadetka Dannyja Ingsa v 7. in 14. minuti. V drugem polčasu je z zadetkom v 59. minuti končni izid 4:0 postavil Ollie Watkins. Fulham po povratku v Premier ligo še naprej kaže odlične predstave. Na krilih odličnega srbskega napadalca Aleksandra Mitrovića so premagali Leeds n zasedli sedmo mesto na lestvici. Leeds je na domačem terenu sicer povedel v 20. minuti preko Rodriga, a Mitrović je odgovoril že šest minut pozneje. V drugem polčasu sta Bobby Reid (74.) in Willian (84.) Fulham povedla v vodstvo 3:1. Končni izid 3:2 je v 91. minuti postavil Crysencio Summerville. Leicester je novo sezono začel obupno, a zmagi v zadnjih dveh krogih proti Nottingham Forestu in Wolverhamptonu sta ga dvignila na 16. meesto. Za zmago 4:0 proti Wolvesom so zadeli Youri Tielemans (8.), Harvey Barnes (19.), James Maddison (66.) in Jamie Vardy (80.).

