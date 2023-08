Brentford in Tottenham po razburljivem prvem polčasu do delitve točk

Po 35 minutah igre pa so do vodstva prišli domači. Rico Henry je prodrl po levi strani in podal v sredino kazenskega prostora Spursov, kjer je žogo pričakal Yoane Wissa. Reprezentant Konga je z levico sprožil po tleh in po sredini gola, kar bi bilo bržkone lahko delo za Vicario, a je nogo podstavil Micky van de Ven in žogo preusmeril za hrbet lastnega vratarja.

Vodstvo domačih je trajalo le do četrte minute sodnikovega podaljška prvega polčasa. Maddison je pretiraval s preigravanjem in ob Jensenu izgubil žogo. A ta se je odbila naravnost na nogo Emersona Royala, ki je s približno 17ih metrov sprožil z desnico in zadel v levo spodnji kot Flekkenovega gola.