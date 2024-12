Arsenal in Liverpool oddala točke na domačih igriščih

Fulham je v 11. minuti povsem šokiral Anfield, ko je predložek Antoneeja Robinsona z akrobatskim vložkom zaključil Andreas Pereira . Za dodatne skrbi domačih je poskrbel Andrew Robertson , ki je po veliki napaki kot zadnji igralec podrl Harryja Wilsona in si tako prislužil karton rdeče barve.

Cody Gakpo in Luis Diaz

Sledile so minute, ko so zobe znova pokazali Londončani. Obramba redsov je dolgo odbijala napade gostov, v 76. minuti pa je klonila, ko je z nekaj sreče do zadetka prišel Rodrigo Muniz. Tudi tokrat je bil v vlogi asistenta branilec Robinson.

Za nov val navdušenja domačih navijačev je poskrbel povratnik po poškodbi Diego Jota, ki je v 86. minuti znova poravnal izid, a kaj več kot točke Liverpoolu z igralcem manj ni uspelo izvleči.