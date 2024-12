Arsenal z zmago skočil na drugo mesto

Londončani so kmalu prišli do novega zadetka. Podobno kot na tekmi ligaškega pokala proti Crystal Palacu je tudi tokrat iz prepovedanega položaja zadel Gabriel Jesus , a so sodniki v tem primeru razveljavili zadetek.

Arsenal je po začetnem opozorilo pričakovano prevzel pobudo. Posest je bila močno na strani domačih, ki so potrpežljivo pletli mrežo okoli gostujočega kazenskega prostora. To se jim je obrestovalo v 23. minuti, ko je za vodstvo poskrbel Kai Havertz . Levji delež je sicer opravil Leandro Trossard , ki je z odličnim predložkom Nemcu omogočil, da je žogo le pospravil v prazna vrata.

Domači so zapravljali priložnosti, na drugi strani pa so preko Yoana Wisse po hitro izpeljani akciji povedli Londončani. Vsaj zdelo se je tako, toda posnetek je nato pokazal, da je bil kongovski napadalec v prepovedanem položaju in sodniki so zadetek razveljavili.

Mark Flekken, ki je imel še naprej precej dela, se je v nadaljevanju dvoboja poškodoval, v 36. minuti pa ga je zamenjal Hakon Valdimarsson.

Po odmoru je Brentford uspel nekoliko ukrotiti razigrane nogometaše iz juga Anglije, vse do zadnjih minut obračuna, ko je znova sledil pritisk domačih. A tudi to je četa Thomasa Franka odbila in se veselila šele druge točke v gosteh.