Liverpool vse bližje naslovu, nov spodrsljaj Chelseaja in Tottenhama

Nogometaši iz mesta ob reki Mersey so na Anfieldu dosegli 23. zmago v letošnji sezoni Premier lige. Liverpool je po desni strani v dveh potezah izigral obrambo West Hama in v 18. minuti povedel. Ibrahima Konate je z dolgo podajo zaposlil Mohameda Salaha, Egipčan se je brez težav otresel Maxa Kilmana in zaposlil Luisa Diaza, ki je žogo poslal v prazno mrežo gostov.

Domačim bi se v drugi polovici tekme prav lahko zalomilo. V 86. minuti je namreč škotski branilec Andrew Robertson presenetil brazilskega vratarja Alissona in izenačil na 1:1. Usodo zasedbe iz vzhodnega dela Londona, ki je šele na 17. mestu, je tri minute kasneje zapečatil nizozemski osrednji branilec Virgil van Dijk.