City slavi naslov, Leicester brez Lige prvakov

Liverpool si je z zmago proti Crystal Palaceu (2:0) zagotovil tretje mesto na lestvici, Chelsea pa je na Villa Parku izgubili proti Aston Villi z 2:1, a poraz ni bil usoden. Na domačem stadionu je Leicester City izgubil tekmo s Tottenhamom (2:4) in ostal brez nastopa v Ligi prvakov.

V ligi Evropa bosta nastopila tudi West Ham in Tottenham, brez evropskih tekem pa ostaja Arsenal. Že prej sta si mesto v LP zagotovila prvak Manchester City in drugi na lestvici, mestni tekmec United. Od Premier League se poslavljajo Fulham, WBA in Sheffield United.

City je naslov proslavil z visoko zmago proti Evertonu (5:0), dva gola je dosegel Sergio Agüero.