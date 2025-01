Liverpool v končnici do zmage, Arsenal zapravil prednost dveh golov

Redsi so v London pripotovali s popotnico dveh remijev proti Manchester Unitedu in Nottingham Forestu, zato so nujno potrebovali vse tri točke. Brentford se je vnovič izkazal za zelo neugodnega tekmeca, saj je imel kljub branjenju kar nekaj zrelih priložnosti. V prvem polčasu se je najlepša sicer ponudila Codyju Gakpu, ki mu je sijajno podal Mohamed Salah, a se nizozemski krilni nogometaš pred vrati rojaka Marka Flekkna ni znašel.

V drugem polčasu je četa Arneta Slota vse moči usmerila v napad, a so se domači še naprej odlično branili. Njihova obramba pa je zdržala točno do 90. minute, ko je po podaji Trenta Alexander-Arnolda iz bližine zadel zlati rezervist Darwin Nunez. Urugvajski nogometaš je dve minuti kasneje iz protinapada postavil končnih 0:2.