Katalonci so v Galiciji povedli že v drugi minuti. Po ostrem predložku po tleh Lamina Yamala je Dani Olmo zvito preskočil žogo, ki je končala za hrbtom presenečenega domačega vratarja Lea Romana . Sedem minut kasneje je izkušeni golgeter Pierre-Emerick Aubameyang po lepi podaji Joana Garcie izenačil na 1:1, v 20. minuti pa je Olmo izkoristil podajo s strani Anthonyja Gordona in z glavo zadel za 2:1.

Izbranci nemškega strokovnjaka na klopi Barcelone Hansija Flicka so imeli v drugi polovici tekme popoln nadzor nad tekmo. Vse tri gole za klasičen hat-trick je dosegel Brazilec Raphinha , z 18 doseženimi goli tudi prvi strelec španskega prvenstva.

Atletico Madrid je v soboto dosegel enajsto zmago v tej sezoni, Oblak pa je branil celotno tekmo. Po sedmih minutah je vodil z 2:0, potem ko sta zadela Grimaldo iz enajstmetrovke in Lee Kang-in , na odmor pa je odšel s prednostjo 3:1, potem ko je bil Julian Alvarez natančen v zaključku polčasa. Za Elche, ki je na predzadnjem mestu v 20-članski ligi, sta zadela Martim Neto (27.) in Buba Sangare (48.).

Real Madrid je na domačem stadionu Santiago Bernabeu doživel boleč poraz proti Alavesu. Španska kraljevska zasedba je letos že večkrat nadoknadila zaostanek, tokrat pa se ji ni izšlo. Alaves je povedel z 2:0, potem ko sta zadela Toni Martinez (22.) in Angel Perez (61.), popolna ofenziva domačih pa je prinesla zgolj zadetek Kyliana Mbappeja (69.). Ob koncu je bil izključen še Jude Bellingham zaradi dveh rumenih kartonov, drugega je prejel zaradi simuliranja.

Na petkovi uvodni tekmi kroga je Santander v gosteh premagal Levante s 3:1, v soboto pa sta v gosteh slavila tudi Rayo Vallecano in Atletic Bilbao. Prvi je v Sevilli ugnal Betis z 1:0, drugi pa je slavil v Malagi s 4:3. Na prvi tekmi sta se Valencia in Osasuna razšla z 1:1.