Premierligaši bodo junija odločali o ukinitvi sistema VAR

Predlog o odpravi sistema VAR so vložili pri Wolverhamptonu. V klubu so zapisali, da so se za predlog odločili po skrbnem premisleku in z velikim spoštovanjem do Premier League, sodniške organizacije (PGMOL) in tekmecev.

"Nikogar ne krivimo, zgolj iščemo najboljšo mogočo rešitev za nogomet. Vsi deležniki se trudimo, da bi bila uvedba tehnologije uspešna, vendar je po petih letih uporabe čas za kritično in konstruktivno debato o prihodnosti sistema VAR," so zapisali in nato pojasnili:

"Menimo, da je cena, ki jo plačujemo za majhno izboljšavo v natančnosti in pravilnosti odločitev, prevelika in v nasprotju z duhom nogometne igre. Zato bi morali sistem VAR z začetkom sezone 2024/2025 odpraviti."