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Nogomet

Preminil legendarni dvakratni dobitnik zlate žoge

London, 20. 07. 2026 17.25 pred 6 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Lu.M STA
Kevin Keegan

V 76. letu starosti je umrl nekdanji angleški nogometni reprezentant in selektor Kevin Keegan, eden največjih nogometnih zvezdnikov v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Anglež je največji pečat pustil pri Liverpoolu in nemškem Hamburgu, kjer je dvakrat osvojil prestižno zlato žogo za najboljšega nogometaša na svetu.

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Žalostno novico je sporočila njegova družina in poudarila, da je bil Kevin Keegan ljubljen mož, oče in dedek, obenem pa se je zahvalila zdravstveni ekipi za podporo in oskrbo v težkih trenutkih njegovega življenja. Keegan je med letoma 1971 in 1977 blestel v dresu Liverpoola. V domovini je igral tudi za Southampton, Newcastle in Blackburn, v tujini pa za nemški HSV. Za angleško reprezentanco je odigral 63 tekem in dosegel 21 golov.

Keegan je tudi dvakratni dobitnik prestižne nagrade zlata žoga v letih 1978 in 1979. Po koncu igralske kariere je zaplul v strokovne vode ter vodil Newcastle, Fulham, Manchester City in Newcastle, med letoma 1999 in 2000 pa je bil tudi selektor Anglije.

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KOMENTARJI1

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NoriSušan
20. 07. 2026 17.31
legenda naj počiva v miru
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